Девочка-подросток повесилась в Ростовской области

Девушку обнаружили родственники. По словам сотрудника прокуратуры, на месте происшествия работает следственная оперативная группа.
"По предварительным данным, оснований для суицида не было", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, девочка из благополучной семьи. Единственное предположение, которое высказали родственники погибшей, заключается в том, что девочка не хотела переезжать из деревни в Цимлянск, где родители построили дом.
По факту данного происшествия правоохранительные органы проводят проверку.