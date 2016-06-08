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Девочка-подросток повесилась в Ростовской области

8 июня 2016, 12:31
Прокуратура совместно со Следственным комитетом Ростовской области расследует гибель 15-летней девушки в хуторе Карповском Цимлянского района, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы прокуратуры региона.

Девушку обнаружили родственники. По словам сотрудника прокуратуры, на месте происшествия работает следственная оперативная группа.

"По предварительным данным, оснований для суицида не было", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, девочка из благополучной семьи. Единственное предположение, которое высказали родственники погибшей, заключается в том, что девочка не хотела переезжать из деревни в Цимлянск, где родители построили дом.

По факту данного происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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