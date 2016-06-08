Дон и Курская область определили план сотрудничества

Уточняется, что в скором времени товарооборот может увеличиться до двух миллиардов рублей. В этом году Курская область планирует купить 160 единиц сельхозтехники на сумму примерно миллиард рублей. До этого уже было куплено 1,8 тысячи аналогичной техники.