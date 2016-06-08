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Дон и Курская область определили план сотрудничества

8 июня 2016, 13:12
В Ростове-на-Дону главы Курской и Ростовской областей подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве до 2018 года, сообщает правительство донского региона.

"Сейчас товарооборот каждый год составляет более 1,5 миллиарда рублей. Теперь появились новые возможности, которые нужно реализовать в нынешних условиях", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в скором времени товарооборот может увеличиться до двух миллиардов рублей. В этом году Курская область планирует купить 160 единиц сельхозтехники на сумму примерно миллиард рублей. До этого уже было куплено 1,8 тысячи аналогичной техники.

Также будет рассмотрен вопрос закупки у Курской области теплиц, которые дешевле иностранных аналогов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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