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Донские власти ждут туристов с Кипра

8 июня 2016, 08:37
Власти Ростовской области рассчитывают, что регион станет популярным среди туристов-киприотов, сообщает пресс-служба правительства.

Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Максим Папушенко на встрече с послом Кипра в России Георгиосом Касулидисом и представителями туриндустрии Кипра.

По словам чиновника, 5 — 6 августа в Ростовской области состоится инфотур для туроператоров Кипра, который посвящен подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Во время мероприятия представители туриндустрии познакомятся с условиями размещения туристов, а также развлекательными возможностями региона.

"Для участников инфотура организуют реконструкцию штурма Азовской крепости, которым в 1641 году завершилось великое осадное сидение донских казаков, одержавших победу над турецко-османским войском", - говорится в сообщении.

По словам Касулидиса, в прошлом году на Кипре побывали более 535 россиян, есть и интерес к России среди кипрских туристов. "Ростовская область имеет все шансы привлечь внимание туристов, особенно в 2018 году", - уверен посол.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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