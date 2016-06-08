Донские власти ждут туристов с Кипра

Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Максим Папушенко на встрече с послом Кипра в России Георгиосом Касулидисом и представителями туриндустрии Кипра.
По словам чиновника, 5 — 6 августа в Ростовской области состоится инфотур для туроператоров Кипра, который посвящен подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Во время мероприятия представители туриндустрии познакомятся с условиями размещения туристов, а также развлекательными возможностями региона.
"Для участников инфотура организуют реконструкцию штурма Азовской крепости, которым в 1641 году завершилось великое осадное сидение донских казаков, одержавших победу над турецко-османским войском", - говорится в сообщении.
По словам Касулидиса, в прошлом году на Кипре побывали более 535 россиян, есть и интерес к России среди кипрских туристов. "Ростовская область имеет все шансы привлечь внимание туристов, особенно в 2018 году", - уверен посол.