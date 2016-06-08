rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону пройдет реконструкция Шахтинско-Донского водовода

8 июня 2016, 13:24
Большая часть проектов планировки и межевания территорий, необходимых для реконструкции Шахтинско-Донского водовода, утверждена сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба администрации Ростовской области.

Планируется, что новый водовод будет продолжен до Красносулинской промзоны.

По словам главы регионального Минстроя Николая Безуглова, реконструкция позволит обеспечить качественной водой жителей Новошахтинска, Красного Сулина и  Краснокутского сельского поселения.

"Строительство водовода планируется на трех участках: водопроводная насосная станция "Майская", водовод между станциями "Майская" и "Западные резервуары", а также водовод от юго-западной производственной зоны до города Красный Сулин", - сказал Безуглов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00