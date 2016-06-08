На Дону пройдет реконструкция Шахтинско-Донского водовода

Планируется, что новый водовод будет продолжен до Красносулинской промзоны.
По словам главы регионального Минстроя Николая Безуглова, реконструкция позволит обеспечить качественной водой жителей Новошахтинска, Красного Сулина и Краснокутского сельского поселения.
"Строительство водовода планируется на трех участках: водопроводная насосная станция "Майская", водовод между станциями "Майская" и "Западные резервуары", а также водовод от юго-западной производственной зоны до города Красный Сулин", - сказал Безуглов.