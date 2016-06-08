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Необычным кинопоказом откроется фестиваль «Нижегородский кинограф»

8 июня 2016, 19:33
9 июня жители и гости Нижнего Новгорода смогут отправиться в увлекательный мир кино вместе с кинорежиссером Климом Лаврентьевым.

Как пишет Newsnn.ru в культурном центре города «Рекорд» состоится открытие Третьего ежегодного фестиваля «Нижегородский кинограф». Ранее он проводился осенью. В этом году сроки проведения фестиваля перенесены на лето.

В первый день главного праздника кино в Нижнем Новгороде будет показан фильм с использованием тифлокомментирования, которое поможет людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению «смотреть» кино. Помимо показов все лето в рамках фестиваля будет проводиться выставка «ГОРЬКИНОВГОРОД, 120 лет киноистории».

Фестиваль особенно популярен в связи с тем, что этот год объявлен Годом кино в России.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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