Необычным кинопоказом откроется фестиваль «Нижегородский кинограф»

Как пишет Newsnn.ru в культурном центре города «Рекорд» состоится открытие Третьего ежегодного фестиваля «Нижегородский кинограф». Ранее он проводился осенью. В этом году сроки проведения фестиваля перенесены на лето.
В первый день главного праздника кино в Нижнем Новгороде будет показан фильм с использованием тифлокомментирования, которое поможет людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению «смотреть» кино. Помимо показов все лето в рамках фестиваля будет проводиться выставка «ГОРЬКИНОВГОРОД, 120 лет киноистории».
Фестиваль особенно популярен в связи с тем, что этот год объявлен Годом кино в России.