Необычным кинопоказом откроется фестиваль «Нижегородский кинограф»

В первый день главного праздника кино в Нижнем Новгороде будет показан фильм с использованием тифлокомментирования, которое поможет людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению «смотреть» кино. Помимо показов все лето в рамках фестиваля будет проводиться выставка «ГОРЬКИНОВГОРОД, 120 лет киноистории».