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Новый детский сад открыли в поселке Октябрьский Нижегородской области

8 июня 2016, 00:26
Вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях решают в городе Бор Нижегородской области. Только в июне там было открыто сразу 2 детских сада.

Как сообщает Newsnn.ru, предназначены они для детей в возрасте от трех до семи лет. В них есть все, что нужно для полноценного развития малышей: бассейн, ИЗО-студия, музыкальный и спортивный классы. В одном из них с привлекательным названием «Мечта» даже соорудили космическую лабораторию.

Такая плановая работа с увеличением мест в детские сады необходима, считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Связана она с повышением уровня рождаемости в Борском округе.

Сегодня, по словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, пока существует проблема нехватки мест для малышей ясельного возраста.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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