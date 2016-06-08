Новый детский сад открыли в поселке Октябрьский Нижегородской области

Как сообщает Newsnn.ru, предназначены они для детей в возрасте от трех до семи лет. В них есть все, что нужно для полноценного развития малышей: бассейн, ИЗО-студия, музыкальный и спортивный классы. В одном из них с привлекательным названием «Мечта» даже соорудили космическую лабораторию.