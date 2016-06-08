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Обустройство «Тагильской Лагуны» идет быстрыми темпами

8 июня 2016, 15:52
Осмотр сразу нескольких реконструируемых объектов в Нижнем Тагиле провел глава города. Вместе с представителями городской мэрии и организаций, привлеченных к работам, был осуществлен обход от лодочной станции до отеля «ParkInn».

Как пишет Tagilcity.ru, всего за один день были осмотрены проводимые на объектах работы по реконструкции и намечены дальнейшие планы по усовершенствованию внешнего вида зданий и сооружений, расположенных на территории «Тагильской Лагуны».

Лодочная станция теперь изменит свой облик. Взамен старым ограждениям и лестницам будут возведены новые. По-новому будет выглядеть выставочная площадка заводской техники 19-20 веков. Оценить проведенную работу, по словам подрядчиков, можно будет уже к 10 июля. Обновится и здание цирка. Сейчас там ведут работы по замене кровли и демонтажу старых окон. Лестница к главному входу и плитку на территории цирка также будут заменены. Между цирком и городским прудом благоустроят рекреационную зону с детской площадкой.

На территории отеля появятся зеленые насаждения, которые украсят и дорожку к набережной. По словам мэра, удовлетворенного проводимой работой, в скором времени необходимо заняться и устройством парковочной зоны между отелем и рядом стоящего кафе.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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