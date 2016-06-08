Обустройство «Тагильской Лагуны» идет быстрыми темпами

Лодочная станция теперь изменит свой облик. Взамен старым ограждениям и лестницам будут возведены новые. По-новому будет выглядеть выставочная площадка заводской техники 19-20 веков. Оценить проведенную работу, по словам подрядчиков, можно будет уже к 10 июля. Обновится и здание цирка. Сейчас там ведут работы по замене кровли и демонтажу старых окон. Лестница к главному входу и плитку на территории цирка также будут заменены. Между цирком и городским прудом благоустроят рекреационную зону с детской площадкой.