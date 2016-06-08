"Стройгазмонтаж" жалуется на нехватку денег на Керченский мост

В последний раз генподрядчик стройки "Стройгазмонтаж" получал деньги в декабре 2015 года. В прошлом году на возведение моста через Керченский пролив было перечислено 48,9 миллиарда рублей, однако застройщик уже израсходовал эти средства, а новый платеж пока не поступил.