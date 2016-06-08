"Стройгазмонтаж" жалуется на нехватку денег на Керченский мост

В последний раз генподрядчик стройки "Стройгазмонтаж" получал деньги в декабре 2015 года. В прошлом году на возведение моста через Керченский пролив было перечислено 48,9 миллиарда рублей, однако застройщик уже израсходовал эти средства, а новый платеж пока не поступил.
Задержка выплат может привести к тому, что генподрядчик сможет вести стройку по запланированному графику: об этом в письме первому замминистра Евгению Дитригу сообщил гендиректор "Стройгазмонтажа" Андрей Кириленко.
Письмо было отправлено в Минтранс и Росавтодор 27 мая. В нем говорится, что причина задержки — переход от банковского сопровождения к казначейскому обслуживанию контракта. Планируется, что финансирование проекта будет вестись без посредничества банка, с помощью казначейских счетов подрядчика и субподрядчика. Такая схема позволяет более эффективно контролировать расход средств.
Однако Кириленко жалуется на то, что компания больше не может финансировать стройку за счет собственных средств. "Стройгазмонтаж" уже задействовал более 150 подрядчиков, 2200 рабочих и более 220 единиц техники, но собственные ресурсы компании полностью исчерпаны", - пишет Кириленко.