В Нижнем Тагиле было обнаружено бешенство

Издание Tagilcity.ru пишет, что в первомайские праздники на улице Гастелло был замечен кот, который слишком громко мяукал и кидался на прохожих. Кот был настолько неадекватен, что его пришлось усыпить. Дальше мертвого кота отправили в ветеринарную клинику, в которой собрали весь нужный материал и отправили его на изучение. Результаты пришедшие через пару дней следующие:
«Зверь – кошка домашняя. По данным лабораторных исследований бешенство у животного было выявлено 2 июня, а уже 3 июня результат получили «Роспотребнадзор» и хозяева.
После того как кошка поцарапала хозяев, они обратились за помощью в профилактическое учреждение, где они находятся под наблюдением врачей и им сделали уже несколько прививок» - рассказал Роспотребнадзор редакции TagilCity.ru.
Роспотребнадзор и ветеринарный надзор исследовали окрестность, оказавшуюся очагом, в пределах возможного перемещения животных. Границами признали дома по улице Гастелло и Алапаевская.
Все жители граничных домов проходят опрос, и если они имеют домашних любимцев, то их незамедлительно отправляют на бесплатную вакцинацию.