В Нижнем Тагиле было обнаружено бешенство

Издание Tagilcity.ru пишет, что в первомайские праздники на улице Гастелло был замечен кот, который слишком громко мяукал и кидался на прохожих. Кот был настолько неадекватен, что его пришлось усыпить. Дальше мертвого кота отправили в ветеринарную клинику, в которой собрали весь нужный материал и отправили его на изучение. Результаты пришедшие через пару дней следующие: