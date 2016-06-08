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В Нижнем Тагиле было обнаружено бешенство

8 июня 2016, 00:42
Эпицентр бешенства обнаружен в городе на Тагилстрое. Чтобы предотвратить размножение бешенства производится бесплатная вакцинация.

Издание Tagilcity.ru пишет, что в первомайские праздники на улице Гастелло был замечен кот, который слишком громко мяукал и кидался на прохожих. Кот был настолько неадекватен, что его пришлось усыпить. Дальше мертвого кота отправили в ветеринарную клинику, в которой собрали весь нужный материал и отправили его на изучение. Результаты пришедшие через пару дней следующие:

«Зверь – кошка домашняя. По данным лабораторных исследований бешенство у животного было выявлено 2 июня, а уже 3 июня результат получили «Роспотребнадзор» и хозяева.

После того как кошка поцарапала хозяев, они обратились за помощью в профилактическое учреждение, где они находятся под наблюдением врачей и им сделали уже несколько прививок» - рассказал Роспотребнадзор редакции TagilCity.ru.

Роспотребнадзор и ветеринарный надзор исследовали окрестность, оказавшуюся очагом, в пределах возможного перемещения животных. Границами признали дома по улице Гастелло и Алапаевская.

Все жители граничных домов проходят опрос, и если они имеют домашних любимцев, то их незамедлительно отправляют на бесплатную вакцинацию.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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