rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове реконструируют скульптуру "Тачанка" на Батайском въезде

8 июня 2016, 10:27
В Ростове будет реконструирована скульптурная композиция "Тачанка" на Батайском въезде, сообщает пресс-центр мэрии города.

Реконструкция памятника пройдет в рамках благоустройства въездной группы на восточном шоссе в целом. Концепцию изменений представили автор скульптуры "Тачанка" Анатолий Скнарин и начальник отдела архитектуры городской среды Департамента архитектуры и градостроительства Светлана Лебедева.

Планируется, что площадка въездной группы будет выполнена из металла с термопокрытием, облицовочного камня и светодиодных конструкций, чтобы органично вписаться в существующие архитектурные решения.

Реконструкция пройдет в рамках подготовки городской среды к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00