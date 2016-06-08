В Ростове реконструируют скульптуру "Тачанка" на Батайском въезде

Реконструкция памятника пройдет в рамках благоустройства въездной группы на восточном шоссе в целом. Концепцию изменений представили автор скульптуры "Тачанка" Анатолий Скнарин и начальник отдела архитектуры городской среды Департамента архитектуры и градостроительства Светлана Лебедева.
Планируется, что площадка въездной группы будет выполнена из металла с термопокрытием, облицовочного камня и светодиодных конструкций, чтобы органично вписаться в существующие архитектурные решения.
Реконструкция пройдет в рамках подготовки городской среды к Чемпионату мира по футболу 2018 года.