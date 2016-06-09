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16 июня в Н. Новгороде покажут докфильм «Вирунга»

9 июня 2016, 14:23
В Нижнем Новгороде 16 июня состоится демонстрация документального фильма «Вирунга». Его продюсером является всемирно знаменитый актер Леонардо ди Каприо.

По данным Newsnn.ru, демонстрация документального фильма «Вирунга» пройдет в помещении расположенного в Нижнем Новгороде центра современного искусства Арсенал. Кинолента была снята в 2014 году на территории знаменитого в Конго национального парка «Вирунга». В киноленте продемонстрирована жизнь стада горилл проживающих на территории национального парка. Специалисты, работающие на его территории, на протяжении киноленты дают свои пояснительные комментарии. Также в документальном фильме продемонстрированы кадры боевых столкновений, которые в последнее время часто происходят на территории Конго. Кадры дикой природы в фильме сняты очень красочно и восхищенные красотой фильма кинокритики в 2015 году присудили фильму награду Оскар. Все вырученные в результате демонстрации фильма деньги направят на нужды природного заповедника «Вирунга» в Конго. Также в Нижнем Новгороде 17 июня стартует фестиваль польского кино.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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