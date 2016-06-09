На Ставрополье появилось более 600 новых ВИЧ-инфицированных

В сообщении, предоставленном главным врачом ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» Инной Вергуновой, отмечается, что в Ставропольском крае в 2015 году выявлено 654 случая заболеванием вирусом иммунодефицита.