Окончание газификации частного сектора в Н. Тагиле ожидается к 2018 году

Как пишет Tagilcity.ru, среди проектов выделяют 9-й поселок, поселок Северный и Старую Гальянку. Отмечается, что по вышеперечисленным проектам уже было совершенно немало действий. Кроме того, вниманием мэра была охвачена проблема, касающаяся подбора нового подрядчика для исправления всех проблем в Нижней Черемшанке.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле встречаются районы, незатронутые газификацией — часть Голого Камня и Петриковский поселок. Указанием мэра выступило немедленное исправление этой ситуации. Сергей Носов также отметил, что приоритетным направлением работы необходимо выделить работу с жителями домов, в которых не произошло подключение, но сети уже проложены.