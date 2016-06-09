Окончание газификации частного сектора в Н. Тагиле ожидается к 2018 году

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле встречаются районы, незатронутые газификацией — часть Голого Камня и Петриковский поселок. Указанием мэра выступило немедленное исправление этой ситуации. Сергей Носов также отметил, что приоритетным направлением работы необходимо выделить работу с жителями домов, в которых не произошло подключение, но сети уже проложены.