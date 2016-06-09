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Окончание газификации частного сектора в Н. Тагиле ожидается к 2018 году

9 июня 2016, 19:46
Для выполнения всех обязательств по газификации частного сектора Нижнего Тагила у главы города остается 2 года. Пресс-служба Администрации города сообщает, что к 2018 году завершатся четыре проекта, входящих в муниципальный контракт.

Как пишет Tagilcity.ru, среди проектов выделяют 9-й поселок, поселок Северный и Старую Гальянку. Отмечается, что по вышеперечисленным проектам уже было совершенно немало действий. Кроме того, вниманием мэра была охвачена проблема, касающаяся подбора нового подрядчика для исправления всех проблем в Нижней Черемшанке.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле встречаются районы, незатронутые газификацией — часть Голого Камня и Петриковский поселок. Указанием мэра выступило немедленное исправление этой ситуации. Сергей Носов также отметил, что приоритетным направлением работы необходимо выделить работу с жителями домов, в которых не произошло подключение, но сети уже проложены.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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