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Пожарные Нижнего Тагила боролись с двумя возгораниями 7 июня
9 июня 2016, 16:49
7 июня в 12.22 и в 18.00 в пожарную служба Нижнего Тагила поступили сообщения о возгораниях.
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#Денис Объедкин
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