Таганрог тратит на ливневки 700 тыс вместо необходимых 10 млн руб

Комиссия таганрогской гордумы по ЖКХ и транспорту осмотрела балки Малая и Большая и пришла к выводу, что они содержатся ненадлежащим образом. Водостоки часто не справляются с нагрузкой, что приводит к подтоплению жилья.
Как сообщили депутаты, балки находятся на балансе города, ежегодно на их очистку тратится около 700 тысяч рублей, этого хватает на локальные работы, но не решает проблему подтоплений. При этом для качественной очистки водостоков требуется 10-15 миллионов рублей ежегодно.
Городские власти планируют войти в федеральную экологическую программу, осуществив перерегистрацию балок не как объектов ливневой канализации, а в качестве малых рек. Это позволит получить дополнительное финансирование.
"Контролирующим, надзорным органам следует выявлять все самовольные постройки, незаконные канализационные сливы по берегам балок и применять к нарушителям самые жесткие меры", - сказал председатель депутатской комиссии Петр Спиридонов.