rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Таганрог тратит на ливневки 700 тыс вместо необходимых 10 млн руб

9 июня 2016, 14:12
В этом году в бюджет Таганрога на очистку ливневой канализации заложено 700 тысяч рублей вместо необходимых 10 миллионов рублей, сообщается на официальном портале города.

Комиссия таганрогской гордумы по ЖКХ и транспорту осмотрела балки Малая и Большая и пришла к выводу, что они содержатся ненадлежащим образом. Водостоки часто не справляются с нагрузкой, что приводит к подтоплению жилья.

Как сообщили депутаты, балки находятся на балансе города, ежегодно на их очистку тратится около 700 тысяч рублей, этого хватает на локальные работы, но не решает проблему подтоплений. При этом для качественной очистки водостоков требуется 10-15 миллионов рублей ежегодно.

Городские власти планируют войти в федеральную экологическую программу, осуществив перерегистрацию балок не как объектов ливневой канализации, а в качестве малых рек. Это позволит получить дополнительное финансирование.

"Контролирующим, надзорным органам следует выявлять все самовольные постройки, незаконные канализационные сливы по берегам балок и применять к нарушителям самые жесткие меры", - сказал председатель депутатской комиссии Петр Спиридонов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00