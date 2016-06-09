Таганрог тратит на ливневки 700 тыс вместо необходимых 10 млн руб

Как сообщили депутаты, балки находятся на балансе города, ежегодно на их очистку тратится около 700 тысяч рублей, этого хватает на локальные работы, но не решает проблему подтоплений. При этом для качественной очистки водостоков требуется 10-15 миллионов рублей ежегодно.