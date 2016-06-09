В Н. Новгороде будет реконструирован мост Горьковского водохранилища

Как пишет Newsnn.ru, для автомобилей будет организовано реверсивное движение, протяженность которого составит 90 м. Поэтапное строительство моста будет усилено в ночное время суток, движение может быть временно приостановлено.
В ходе проведения работ будут восстановлены несущие конструкции, перекрытия моста, усовершенствовано дорожное покрытие.
Доступ для автомобилей экстренных служб будет обеспечен в любое время суток при своевременном оповещении. В этом году запланирована реконструкция участка протяженностью в 49 м, общая площадь которого составляет 479 кв.м.
После ремонта дорог двухполосное движение будет восстановлено, ширина дорог увеличится до 4 метров. Будут построены ограждения, тротуар и сооружения для очистки дождевого стока. Ремонтом моста занимается АО «Гидроремонт ВВК».