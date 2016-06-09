В Нижнем Тагиле обсудили проект моста через пруд

Как сообщает интернет-издание Tagilcity.ru, в Администрации опасались, что изменившиеся экономические условия приведут к удорожанию проекта. Но руководитель ООО «Инфраструктурные концессии», которое и будет заниматься реализацией проекта, заверил, что итоговая стоимость не вырастет. Глава компании Александр Тимофеев пояснил, что ухудшение экономической ситуации может даже удешевить проект.
На совещании в Администрации Нижнего Тагила директор компании-подрядчика рассказал, что из-за «падения» отраслевого рынка некоторые виды работ дешевеют. Немаловажен и тот факт, что компания будет использовать стройматериалы отечественного производства.
Александр Тимофеев уверен, что итоговая стоимость амбициозного проекта не превысит первоначально заявленную сумму в 3,6 миллиарда рублей. Теперь местные власти попытаются привлечь дополнительные инвестиции. В городской Администрации рассчитывают на финансовые поступления из бюджета региона.