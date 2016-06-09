rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле обсудили проект моста через пруд

9 июня 2016, 05:39
В Нижнем Тагиле в местной Администрации накануне проходило совещание. Чиновники обсудили актуальные вопросы реализации проекта строительства моста через Нижнетагильский пруд.

Как сообщает интернет-издание Tagilcity.ru, в Администрации опасались, что изменившиеся экономические условия приведут к удорожанию проекта. Но руководитель ООО «Инфраструктурные концессии», которое и будет заниматься реализацией проекта, заверил, что итоговая стоимость не вырастет. Глава компании Александр Тимофеев пояснил, что ухудшение экономической ситуации может даже удешевить проект.

На совещании в Администрации Нижнего Тагила директор компании-подрядчика рассказал, что из-за «падения» отраслевого рынка некоторые виды работ дешевеют. Немаловажен и тот факт, что компания будет использовать стройматериалы отечественного производства.

Александр Тимофеев уверен, что итоговая стоимость амбициозного проекта не превысит первоначально заявленную сумму в 3,6 миллиарда рублей. Теперь местные власти попытаются привлечь дополнительные инвестиции. В городской Администрации рассчитывают на финансовые поступления из бюджета региона.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00