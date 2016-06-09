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VIP-билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове предлагают купить за $414 тыс

9 июня 2016, 06:26
Во вторник Международная федерация футбола заявила о начале продаж VIP-билетов на игры ЧМ-2018, купить пакеты для посещения футбольных состязаний на "Ростов-Арене" можно по цене от четырех до 414 тысяч долларов, такие расценки представлены на официальном сайте FIFA.

Благодаря предложению "Мой стадион", разработанному организаторами мундиаля, желающие смогут посетить все игры на одном из 12 стадионов.  Самый дешевый VIP-пакет стоимостью четыре тысячи долларов относится к категории "МАТЧ Клуб". Просмотр мундиаля из VIP-ложи – удовольствие  не из дешевых, оно обойдется любителям футбола в сумму от 200 до 414 тысяч долларов.

Стоимость наиболее  дорогостоящего пакета на ЧМ-2018 достигает 2,8 миллиона долларов, в него входит возможность из VIP-ложи наблюдать за ходом 19 игр (в том числе  финал, полуфиналы и матч за третье место).

Продажа билетов стандартной категории стартует только в будущем году, их стоимость пока неизвестна.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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