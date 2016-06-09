VIP-билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове предлагают купить за $414 тыс

Благодаря предложению "Мой стадион", разработанному организаторами мундиаля, желающие смогут посетить все игры на одном из 12 стадионов. Самый дешевый VIP-пакет стоимостью четыре тысячи долларов относится к категории "МАТЧ Клуб". Просмотр мундиаля из VIP-ложи – удовольствие не из дешевых, оно обойдется любителям футбола в сумму от 200 до 414 тысяч долларов.