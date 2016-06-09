Жители Новочеркасска задолжали 98 млн руб за водоснабжение

Новочеркасский "Горводоканал" сообщает, что будет отключать водоснабжение и канализацию у потребителей, имеющих задолженность более двух месяцев. "В списке неплательщиков, задолжавших более 50 тысяч рублей – больше 150 фамилий, а одна из потребительниц должна 200 тысяч рублей только за воду", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новочеркасска.