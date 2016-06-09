Жители Новочеркасска задолжали 98 млн руб за водоснабжение

Новочеркасский "Горводоканал" сообщает, что будет отключать водоснабжение и канализацию у потребителей, имеющих задолженность более двух месяцев. "В списке неплательщиков, задолжавших более 50 тысяч рублей – больше 150 фамилий, а одна из потребительниц должна 200 тысяч рублей только за воду", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новочеркасска.
Специалисты "Горводоканала" почти ежедневно проводят отключение жильцов от водоснабжения. Так, были отключены жильцы дома по улице Колхозной за долг более 100 тысяч рублей. После оплаты долга им придется заплатить около пяти тысяч рублей за подключение к сетям.