Объем текстильного производства на Дону вырос на 11%

"Доля занятых на текстильном производстве работников достигает 8% от всего работающего населения в Ростовской области. А в общем объеме обрабатывающих предприятий Дона легкой промышленности принадлежит 4%, при этом среднероссийский уровень составляет всего 1%", - пояснили в региональном правительстве.