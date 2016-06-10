Объем текстильного производства на Дону вырос на 11%

Объем произведенной текстильными предприятиями продукции за этот период оценивается в 7,85 миллиарда рублей. Объем производства ковров за четыре месяца увеличился на 21,5%, трикотажа – на 35%, брючных изделий – на 13%, женской одежды – на 19,8%.
"Доля занятых на текстильном производстве работников достигает 8% от всего работающего населения в Ростовской области. А в общем объеме обрабатывающих предприятий Дона легкой промышленности принадлежит 4%, при этом среднероссийский уровень составляет всего 1%", - пояснили в региональном правительстве.