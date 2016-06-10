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Ветслужба Дона боится заноса в регион опасной инфекции

10 июня 2016, 12:40
Государственная ветслужба Ростовской области опасается появления в регионе нодулярного дерматита, который может нанести фермерам значительный ущерб, сообщает в пятницу администрация Новочеркасска.

"От инфекции погибают животные, также приходится тратить много средств на ветеринарные мероприятия. Из-за этого ветслужба усиливает меры безопасности", - сказано в сообщении.

Уточняется, что впервые в РФ инфекцию обнаружили в прошлом году в Дагестане. Дерматит является болезнью крупного рогатого скота, она характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, а также уменьшением или прекращением удоев у коров.

При появлении болезни в населенном пункте объявляется карантин, который длится 30 дней.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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