Ветслужба Дона боится заноса в регион опасной инфекции

Уточняется, что впервые в РФ инфекцию обнаружили в прошлом году в Дагестане. Дерматит является болезнью крупного рогатого скота, она характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, а также уменьшением или прекращением удоев у коров.