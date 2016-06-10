Ветслужба Дона боится заноса в регион опасной инфекции

"От инфекции погибают животные, также приходится тратить много средств на ветеринарные мероприятия. Из-за этого ветслужба усиливает меры безопасности", - сказано в сообщении.
Уточняется, что впервые в РФ инфекцию обнаружили в прошлом году в Дагестане. Дерматит является болезнью крупного рогатого скота, она характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, а также уменьшением или прекращением удоев у коров.
При появлении болезни в населенном пункте объявляется карантин, который длится 30 дней.