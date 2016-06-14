Челябинская компания недоплатила ростовским таможенникам 85 млн руб

Одна из компаний Челябинской области задекларировала прессовое оборудование стоимостью более 500 миллионов рублей по частям, что позволило ей существенно сэкономить на таможенных платежах.
Как говорится в сообщении ведомства, прессовальное оборудование из Кореи поступило в Азовский таможенный пост. Ведомство выяснило, что единый промышленный комплекс, созданный для выполнения машинами совместных операций, декларировался по частям.
Компании пришлось доплатить более 85 миллионов рублей, кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "уклонение об уплаты таможенных платежей в особо крупном размере".