rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Челябинская компания недоплатила ростовским таможенникам 85 млн руб

14 июня 2016, 07:35
Сотрудники Ростовской таможни выявили уклонение от уплаты таможенных сборов на сумму более 85 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

Одна из компаний Челябинской области задекларировала прессовое оборудование стоимостью более 500 миллионов рублей по частям, что позволило ей существенно сэкономить на таможенных платежах.

Как говорится в сообщении ведомства, прессовальное оборудование из Кореи поступило в Азовский таможенный пост. Ведомство выяснило, что единый промышленный комплекс, созданный для выполнения машинами совместных операций, декларировался по частям.

Компании пришлось доплатить более 85 миллионов рублей, кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "уклонение об уплаты таможенных платежей в особо крупном размере".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00