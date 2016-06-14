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Уфимцы активно приняли участие в благотворительной акции

14 июня 2016, 12:07
Состоявшаяся в Уфе благотворительная акция «Культ плова» позволила собрать свыше ста тысяч рублей.

Издание Mkset.ru сообщило, что, несмотря на жаркую погоду свыше тысячи жителей Уфы пришли поддержать благотворительную акцию. Все они с радостью пробовали национальное блюдо узбекской кухни.

На протяжении нескольких часов повара с радостью готовили, как по традиционному, так и экзотическому рецепту плов, который пришелся всем по вкусу. Всего трудилось свыше 10 групп, которые за время мероприятия приготовили свыше 600 килограммов плова.

Пришедших было так много, что наблюдались очереди по сто и более человек. В объектив камер журналистов попал не только мэр города Ирек Ялалов, но и глава всего региона Рустэм Хамитов, со своей супругой. Последняя кстати с охотой фотографировалась.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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