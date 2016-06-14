Выставка картин 5-и нижегородских художников будет открыта в худ. музее

Newsnn.ru сообщает, что В. Головченко, В. Грязнова, А. Лаврова, В. Куликова, Д. Яновского – имена этих художников Нижнего Новгорода теперь вписаны в летопись музея за воссоздание картины эпохи современности. Выставка «Post Scriptum» покажет коллажи из предметов, отражающих самобытность постсоветского времени. Телефоны, замки и фотографии, запечатленные на полотнах художников, не только передадут дух эпохи, но и напомнят о существующем материальном мире эпохи двухтысячных.