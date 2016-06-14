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Выставка картин 5-и нижегородских художников будет открыта в худ. музее

14 июня 2016, 22:01
Почти полсотни работ нижегородских мастеров кисти будут представлены в художественном музее города.

Newsnn.ru сообщает, что В. Головченко, В. Грязнова, А. Лаврова, В. Куликова, Д. Яновского – имена этих художников Нижнего Новгорода теперь вписаны в летопись музея за воссоздание картины эпохи современности. Выставка «Post Scriptum» покажет коллажи из предметов, отражающих самобытность постсоветского времени. Телефоны, замки и фотографии, запечатленные на полотнах художников, не только передадут дух эпохи, но и напомнят о существующем материальном мире эпохи двухтысячных.

Выставка будет проводиться с 18 до 31 июня в рамках стартовавшего 9 июня проекта «Горькиновгород», посвященного Году кино в России.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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