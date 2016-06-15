Кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» появится в регионе

Mkset.ruсообщает, что такой проект задуман в целях повышения туристического потока, а также для исполнения некоторых других намеченных планов, в том числе увеличение объема реализации услуг в туристической и смежных с ней областях, активизация малого и среднего бизнеса, а также обеспечение социальной и экономической стабильности некоторых районов Башкирии.