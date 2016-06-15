В Нижнем Тагиле в День России провели День национальных культур

Tagilcity.ru пишет, что праздник вызвал интерес горожан, ведь он позволил своими глазами увидеть национальные уральские костюмы, а также поближе познакомиться с народными национальными обрядами и традициями, а также играми. Программа фестиваля была очень обширной: он состоял из турниров по шахматам и шашками, выставки подносной росписи, праздничного концерта, который прогремел песнями на русском, украинском, белорусском, татарском и армянском языках. Кроме того, зрителям фестиваля очень понравился фрагмент национальной татарской свадьбы, подготовленный участниками.