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Житель города Уфа изобрел принтер для печати восковых 3D моделей

15 июня 2016, 23:56
Новое оборудование вызвало интерес у уфимских предприятий. Н. Якупов – создатель этого агрегата. Аппарат позволяет создавать детали из воска, использующиеся при создании металлических образцов.

Mkset.ru пишет что Н. Якупов является главным инженером уфимского «Технопарка авиационных технологий». Для создания принтера Н. Якупову потребовалось 2 года. За границей такое оборудование уже используют, но в очень узком спектре, оно нашло применение в стоматологии и ювелирном деле. В России же подобное еще не используется.

Методика осуществляется следующим образом – в основе лежит восковая модель, на воск наносят керамическую оболочку. Затем происходит вытапливание воска. Подобным образом возможно создавать мелкие детали, необходимые в авиационной промышленности.

Пока принтер может изготовить деталь 150х150х150 мм, но уже к концу года планируется построить модель, которая позволит распечатать оболочку размером до 300 мм.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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