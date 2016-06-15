Житель города Уфа изобрел принтер для печати восковых 3D моделей

Mkset.ru пишет что Н. Якупов является главным инженером уфимского «Технопарка авиационных технологий». Для создания принтера Н. Якупову потребовалось 2 года. За границей такое оборудование уже используют, но в очень узком спектре, оно нашло применение в стоматологии и ювелирном деле. В России же подобное еще не используется.