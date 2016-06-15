Житель города Уфа изобрел принтер для печати восковых 3D моделей

Mkset.ru пишет что Н. Якупов является главным инженером уфимского «Технопарка авиационных технологий». Для создания принтера Н. Якупову потребовалось 2 года. За границей такое оборудование уже используют, но в очень узком спектре, оно нашло применение в стоматологии и ювелирном деле. В России же подобное еще не используется.
Методика осуществляется следующим образом – в основе лежит восковая модель, на воск наносят керамическую оболочку. Затем происходит вытапливание воска. Подобным образом возможно создавать мелкие детали, необходимые в авиационной промышленности.
Пока принтер может изготовить деталь 150х150х150 мм, но уже к концу года планируется построить модель, которая позволит распечатать оболочку размером до 300 мм.