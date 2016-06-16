До конца года планируют отремонтировать дороги и остановки Н. Тагила

Как сообщает Tagilcity.ru, 15 июня состоялось административное совещание, в ходе которого подрядчики отчитались о проделанной работе. Совсем немного осталось до завершения ремонта на улице Кузнецкого. Почти уложили бордюр на улице Верхняя Черепанова, а вот на улицах Сульфатная и Джамбула ремонт только начинается. Выравнивают дорогу на улице Щорса.
Ремонт затронет обычное движение транспортных средств. Улица Балакинская будет закрыта с 1 июля до окончания ремонтных работ. Остальных улиц это не коснется.
Актуальной проблемой остается отсутствие защитного укрытия на остановках. Мэрия рассматривает вопрос об остановочных комплексах в Нижнем Тагиле.