До конца года планируют отремонтировать дороги и остановки Н. Тагила

Как сообщает Tagilcity.ru, 15 июня состоялось административное совещание, в ходе которого подрядчики отчитались о проделанной работе. Совсем немного осталось до завершения ремонта на улице Кузнецкого. Почти уложили бордюр на улице Верхняя Черепанова, а вот на улицах Сульфатная и Джамбула ремонт только начинается. Выравнивают дорогу на улице Щорса.