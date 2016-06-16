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До конца года планируют отремонтировать дороги и остановки Н. Тагила

16 июня 2016, 18:03
В Нижнем Тагиле отремонтируют дороги. Уже на 8 улицах города сейчас идет ремонт.

Как сообщает Tagilcity.ru, 15 июня состоялось административное совещание, в ходе которого подрядчики отчитались о проделанной работе. Совсем немного осталось до завершения ремонта на улице Кузнецкого. Почти уложили бордюр на улице Верхняя Черепанова, а вот на улицах Сульфатная и Джамбула ремонт только начинается. Выравнивают дорогу на улице Щорса.

Ремонт затронет обычное движение транспортных средств. Улица Балакинская будет закрыта с 1 июля до окончания ремонтных работ. Остальных улиц это не коснется.

Актуальной проблемой остается отсутствие защитного укрытия на остановках. Мэрия рассматривает вопрос об остановочных комплексах в Нижнем Тагиле.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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