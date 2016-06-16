Новые многоквартирные дома появятся в Уфе

Mkset.ru пишет, что там, на муниципальной территории будет построен новый квартал. Как сообщается, в планах построить специализированное социальное жилье. Его стоимость не будет превышать 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Четверть квартир будут отведены участникам программы жилстройсбережений. Она позволяет накапливать средства в течение определенного периода времени, а затем получить кредит под ставку до 7 % годовых.