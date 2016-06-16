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Новые многоквартирные дома появятся в Уфе

16 июня 2016, 18:40
Проект строительства нового многоквартирного дома в микрорайоне Дема представили на выставке «Архитектура. Градостроительство. Уфа будущего 2016». Здание планируют возвести на 10 гектарах земли по улице Дагестанской.

Mkset.ru пишет, что там, на муниципальной территории будет построен новый квартал. Как сообщается, в планах построить специализированное социальное жилье. Его стоимость не будет превышать 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Четверть квартир будут отведены участникам программы жилстройсбережений. Она позволяет накапливать средства в течение определенного периода времени, а затем получить кредит под ставку до 7 % годовых.

Низкая стоимость жилья обусловлена тем, что собственником выступает застройщик, а это муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора». По словам руководителя предприятия, уже сейчас готовится вся необходимая юридическая и техническая документация, производится планировка здания.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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