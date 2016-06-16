Ранее судимый тагилец получит 3 года колонии за ложный донос

Newstracker.ru пишет, что 17 мая текущего года осужденный мужчина написал заявление начальнику колонии о том, что ему наносил удары в живот инспектор безопасности.
Но, в ходе следствия, было выяснено, что факт побоев по отношению к осужденному не подтвердился. Сокамерники осужденного были опрошены и рассказали, что их сосед по камере решил написать ложный допрос из-за желания отомстить инспектору безопасности. Осужденный нарушал режим пребывания в камере, позволяя себе сидеть на книгах, что строго запрещено.
Осужденный был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, но его это не остановило. В ходе доследственной проверки выяснилось, что никаких ударов инспектор осужденному не наносил. Мужчину ждет суд и новый срок.