Ранее судимый тагилец получит 3 года колонии за ложный донос

Но, в ходе следствия, было выяснено, что факт побоев по отношению к осужденному не подтвердился. Сокамерники осужденного были опрошены и рассказали, что их сосед по камере решил написать ложный допрос из-за желания отомстить инспектору безопасности. Осужденный нарушал режим пребывания в камере, позволяя себе сидеть на книгах, что строго запрещено.