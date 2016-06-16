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Ставрополье в 2016 году останется без финансирования энергосбережения

16 июня 2016, 16:42
Программы по энергосбережению в Ставропольском крае в 2016 году остаются без федерального финансирования, и их реализация будет производиться за счет собственных средств.

Newstracker.ru пишет, что ранее при помощи федерального финансирования в Ставропольском крае было реализовано освещение свыше восьмисот километров улиц. В рамках программ по энергосбережению предусмотрены различного вида мероприятия, нацеленные на большой объем целей, в том числе технологическое обновление и пропаганда экономного использования энергии. Министерство энергетики, промышленности и связи заявляет, что настоящие программы не предусмотрены для финансирования из федерального бюджета на нынешний год.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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