Ставрополье в 2016 году останется без финансирования энергосбережения

Newstracker.ru пишет, что ранее при помощи федерального финансирования в Ставропольском крае было реализовано освещение свыше восьмисот километров улиц. В рамках программ по энергосбережению предусмотрены различного вида мероприятия, нацеленные на большой объем целей, в том числе технологическое обновление и пропаганда экономного использования энергии. Министерство энергетики, промышленности и связи заявляет, что настоящие программы не предусмотрены для финансирования из федерального бюджета на нынешний год.