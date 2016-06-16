Таганрожцы представили Россию на музыкальном фестивале во Франции

На ежегодный четырехдневный музыкальный марафон, который состоялся уже в 30-й раз, съехались студенческие коллективы из 30 стран мира.

Таганрогские музыканты выступили с программой русских народных произведений, исполнили такие композиции, как "Коробейники", "Светит месяц", "Выйду на улицу".