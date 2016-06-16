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Таганрожцы представили Россию на музыкальном фестивале во Франции

16 июня 2016, 12:44
Таганрогский ансамбль "Лель" представил Россию на международном студенческом музыкальном фестивале, который прошел во Франции, сообщает городская администрация.

На ежегодный четырехдневный музыкальный марафон, который состоялся уже в 30-й раз, съехались студенческие коллективы из 30 стран мира.
Таганрогские музыканты выступили с программой русских народных произведений, исполнили такие композиции, как  "Коробейники", "Светит месяц", "Выйду на улицу".

"Французам так понравилось выступление наших ребят, что в будущем году участников ансамбля "Лель", художественным руководителем которого является профессор Татьяна Карнаухова,  пригласили на фестиваль в качестве почетных гостей", - отметили в горадминистрации.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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