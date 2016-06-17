Аэропорт в Нижнем Новгороде получил нового исполнительного директора

Newsnn.ru информирует, что до этого этот пост принадлежал Александру Синельникову, который ныне переходит на работу в другую компанию, а покидаемое им место займет Денис Букин, до этого занимавший место директора по производству УК «Аэропорты Регионов». Сообщается также, что работа в летных структурах для Дениса не новая — свыше четырнадцати лет он посвятил работе в гражданской авиации, в рамках которой занимал разные посты, в том числе пост директора центра управления полетами перевозчика и директора по производству.