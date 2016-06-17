Аварию на водопроводе устранили в Зернограде

"С начала июня это четвертый аналогичный случай. Водопровод построили 33 года назад, он находится в частной собственности. Сейчас организована работа по передаче его в муниципальную собственность", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в 2017 году запланировано построить вторую ветку водопровода за 1,7 миллиарда рублей.
Напомним, в Зернограде из-за остановки работы насосной станции местные жители остались без водоснабжения. Подача воды осуществляется по графику, также ее подвозят по заявкам граждан.