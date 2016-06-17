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Нападение на эколога в Уфе привлекло внимание общественности города

17 июня 2016, 18:46
15 июня в сквере им. Ленина в Уфе житель города Дамир Гарифуллин устроил пикет в защиту эколога Александра Веселова, ставшего жертвой совершенного недавно нападения.

По данным Mkset.ru, пострадавший выступал против строительства в городе Стерлитамаке полигона твердых бытовых отходов, планируемого компанией «Вториндустрия».

По предположению Гарифуллина виновным в случившемся может быть директор компании. Общественник требует пристального внимания полиции к произошедшему инциденту. Сам Гарифуллин признается, что не всегда поддерживал Веселова в тех или иных вопросах, но случившееся не может остаться без общественной огласки и расследования силовых структур.

Накануне инцидент стал основной темой обсуждения на заседании Координационного совета общественных организаций республики. Участники, среди которых представители партий «Справедливая Россия» и «Яблоко», решили подготовить и направить обращение на имя главы республики с целью осуществления им личного контроля над расследованием дела,

#Желтые новости#Денис Объедкин
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