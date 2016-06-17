Нападение на эколога в Уфе привлекло внимание общественности города

По предположению Гарифуллина виновным в случившемся может быть директор компании. Общественник требует пристального внимания полиции к произошедшему инциденту. Сам Гарифуллин признается, что не всегда поддерживал Веселова в тех или иных вопросах, но случившееся не может остаться без общественной огласки и расследования силовых структур.