В Нижегородской области будет построена новая школа

Newsnn.ru пишет, что корпус школы №1 городского округа Бор, самого многочисленного общеобразовательного учреждения города, будет построен по госпрограмме. Четверть средств на строительство, а это 100 миллионов рублей, выделено из областного бюджета.
По словам председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания О. Щетининой, благодаря усилиям членов партии «Единая Россия» в региональном парламенте принято решение о включении в государственную программу выделения средств на капремонт школ.
Строительство здания новой школы начнется в этом году.