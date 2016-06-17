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В Нижегородской области будет построена новая школа

17 июня 2016, 17:39
Около 400 миллионов рублей будет выделено на строительство новой школы в Нижегородской области.

Newsnn.ru пишет, что корпус школы №1 городского округа Бор, самого многочисленного общеобразовательного учреждения города, будет построен по госпрограмме. Четверть средств на строительство, а это 100 миллионов рублей, выделено из областного бюджета.

По словам председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания О. Щетининой, благодаря усилиям членов партии «Единая Россия» в региональном парламенте принято решение о включении в государственную программу выделения средств на капремонт школ.

Строительство здания новой школы начнется в этом году.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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