В Н. Тагиле при помощи экспресс-анализа выявляли наличие ВИЧ-инфекции

Издание Tagilcity.ru пишет, что в Свердловской области зарегистрирован высокий процент случаев заражения на ВИЧ и подобные акции для данного региона являются острой необходимостью. По состоянию на 1 апреля текущего года всего на территории Свердловской области было зарегистрировано 82 325 случаев заражения. В связи с этим крайне важно регулярно осуществлять проверку населения на наличие ВИЧ-инфекции. Сейчас опасности заражения этим опасным вирусом подтверждено население любого возраста и социального положения. Стоит заметить, что сейчас заражение данной инфекцией можете происходить от матери к ребенку, через прием наркотиков, либо половым путем. В последнее время значительно повысился процент заражения ВИЧ-инфекцией у социально адаптированных людей. Согласно статистических данный самый высокий процент заражения зарегистрирован на территории таких городов, как Полевской, Кировоград, а также Североуральск.