В Н. Тагиле при помощи экспресс-анализа выявляли наличие ВИЧ-инфекции

Издание Tagilcity.ru пишет, что в Свердловской области зарегистрирован высокий процент случаев заражения на ВИЧ и подобные акции для данного региона являются острой необходимостью. По состоянию на 1 апреля текущего года всего на территории Свердловской области было зарегистрировано 82 325 случаев заражения. В связи с этим крайне важно регулярно осуществлять проверку населения на наличие ВИЧ-инфекции. Сейчас опасности заражения этим опасным вирусом подтверждено население любого возраста и социального положения. Стоит заметить, что сейчас заражение данной инфекцией можете происходить от матери к ребенку, через прием наркотиков, либо половым путем. В последнее время значительно повысился процент заражения ВИЧ-инфекцией у социально адаптированных людей. Согласно статистических данный самый высокий процент заражения зарегистрирован на территории таких городов, как Полевской, Кировоград, а также Североуральск.
Согласно информации, обнародованной пресс-центром ЦПГИ «Вместе», всего на территории области от СПИДА умерло 15 658 человек. При этом чаще всего (53% случаев) пациенты умирают от туберкулеза. Стоит заметить, что только за 1 месяц проверки на ВИЧ-инфекцию на стационарном пункте, расположенном в Нижнем Тагиле было обнаружено 11 носителей этого опасного вируса из 254 обратившихся за обследованием человек. Кстати волонтеры из данного благотворительного фонда в подобных акциях принимают участие регулярно. Акции будут продолжать на регулярной основе, так как проблема, связанная со стремительным распространением ВИЧ-инфекции, имеет на сегодняшний день особенную актуальность.