«Башавтотранс» снабдит автобусы Wi-Fi и громкой связью

По данным Mkset.ru, в связи с этим редакция одной из газет республики объявила акцию «Немой автобус», теперь граждане могут открыто сообщать, что именно и в каком общественном транспорте не удовлетворяет их требованиям.
Тимур Алкаев, гендиректор компании «Башавтотранс», объясняет, что повышение цен связано с экономической ситуацией. К тому же, с 2012 года компания ни разу не позволила себе поднять цены.
В данный момент рассматривается вопрос о закупке нового оборудования, осуществляющего громкую связь в автобусах. Кроме того, в автобусах планируют провести Wi-Fi и обновить транспортный парк. Уже закуплено 29 единиц автобусов европейского стандарта.