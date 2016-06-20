Власти Башкирии собираются увеличить продолжительность жизни граждан

Издание Mkset.ru пишет о том, что выступая на Петербургском экономическом форуме, премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов заявил, что в скором времени средний возраст граждан республики составит 72 года. По его словам правительство намерено достичь этого за четыре с половиной года.