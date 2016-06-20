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Власти Башкирии собираются увеличить продолжительность жизни граждан

20 июня 2016, 22:01
В ближайшие пять лет правительство региона намерено работать в сторону увеличения продолжительности жизни населения Башкирии.

Издание Mkset.ru пишет о том, что выступая на Петербургском экономическом форуме, премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов заявил, что в скором времени средний возраст граждан республики составит 72 года. По его словам правительство намерено достичь этого за четыре с половиной года.

Он рассказал, что власти намерены поменять мотивацию, как пациентов, так и медработников. В связи с тем, что денег на здравоохранение у региона практически не осталось, будут проведены разъяснительные работы, которые призовут жителей Башкирии внимательно относиться к своему здоровью.

По задумке властей, население должно самостоятельно заботиться о своем здоровье. В таком случае будет увеличена и продолжительность жизни. Мотивация работников медицинских утверждений тоже претерпит изменения. Теперь они будут работать на увеличение продолжительности жизни, а не на предотвращение хронических заболеваний.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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