Власти Башкирии собираются увеличить продолжительность жизни граждан

Издание Mkset.ru пишет о том, что выступая на Петербургском экономическом форуме, премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов заявил, что в скором времени средний возраст граждан республики составит 72 года. По его словам правительство намерено достичь этого за четыре с половиной года.
Он рассказал, что власти намерены поменять мотивацию, как пациентов, так и медработников. В связи с тем, что денег на здравоохранение у региона практически не осталось, будут проведены разъяснительные работы, которые призовут жителей Башкирии внимательно относиться к своему здоровью.
По задумке властей, население должно самостоятельно заботиться о своем здоровье. В таком случае будет увеличена и продолжительность жизни. Мотивация работников медицинских утверждений тоже претерпит изменения. Теперь они будут работать на увеличение продолжительности жизни, а не на предотвращение хронических заболеваний.