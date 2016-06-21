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210 миллионов выделено на облагораживание набережной Нижнего Тагила

21 июня 2016, 00:38
Проект Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала», куда входит набережная тагильского пруда, направлена на развития туризма внутри страны.

Tagilcity.ru пишет, что бюджетные деньги сделают набережную гораздо удобней и симпатичней. На сегодняшний день сделано много ремонтных работ. Построены площадки для спорта и детей, сооружена безбарьерная среда для инвалидов. Также было построено кафе «NeBar».

В планах благоустройство местности вокруг городского цирка, а также в районе гостиницы «Park Inn». Обличие Нижнего Тагила преображается, озеленяется территория набережной, очищаются воды пруда.

Отделочные работы планируют закончить к празднованию Дня города.

Некоторые жители города халатно относятся к отремонтированной для них Тагильской лагуне. Поломаны карусели на детских площадках, статуя и некоторые спортивные тренажеры политы краской.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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