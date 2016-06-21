210 миллионов выделено на облагораживание набережной Нижнего Тагила

Tagilcity.ru пишет, что бюджетные деньги сделают набережную гораздо удобней и симпатичней. На сегодняшний день сделано много ремонтных работ. Построены площадки для спорта и детей, сооружена безбарьерная среда для инвалидов. Также было построено кафе «NeBar».