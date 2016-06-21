210 миллионов выделено на облагораживание набережной Нижнего Тагила

Tagilcity.ru пишет, что бюджетные деньги сделают набережную гораздо удобней и симпатичней. На сегодняшний день сделано много ремонтных работ. Построены площадки для спорта и детей, сооружена безбарьерная среда для инвалидов. Также было построено кафе «NeBar».
В планах благоустройство местности вокруг городского цирка, а также в районе гостиницы «Park Inn». Обличие Нижнего Тагила преображается, озеленяется территория набережной, очищаются воды пруда.
Отделочные работы планируют закончить к празднованию Дня города.
Некоторые жители города халатно относятся к отремонтированной для них Тагильской лагуне. Поломаны карусели на детских площадках, статуя и некоторые спортивные тренажеры политы краской.