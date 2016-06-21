Ребенку в районной больнице Башкирии наложили гипс на здоровую ногу

Mkset.ru пишет, что отец ребенка, житель Иглино, Шамиль Галимов рассказал, что его маленькому сыну, упавшему дома, загипсовали здоровую ногу. Ребенку сделали рентген, который показал перелом. Но врач, как говорит Шамиль, «был явно невменяем» на приеме.
После исправления врачебной ошибки, мальчику наложили гипс уже на сломанную ногу, но через несколько часов он слетел. Родители отвезли ребенка в городскую больницу, где сделав рентген еще раз, было выяснено, что у малыша двойной перелом. А он требует более сложного лонгета.
Сейчас здоровью ребенка ничего не урожает. Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка, чтобы в районной больнице Иглино навели порядок.
Позже стало известно, что это не первый случай халатности врачей больницы. Молодую маму после родов в 2012 году 2 недели обкалывали антибиотиками, но лечение не помогало. И уже в Республиканской клинике в Уфе выяснилось, что у девушки в артерии тромб, который необходимо удалить. Жители Иглино говорят, что были случаи, когда пациентам становилось только хуже в этой больнице.