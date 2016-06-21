Ребенку в районной больнице Башкирии наложили гипс на здоровую ногу

Позже стало известно, что это не первый случай халатности врачей больницы. Молодую маму после родов в 2012 году 2 недели обкалывали антибиотиками, но лечение не помогало. И уже в Республиканской клинике в Уфе выяснилось, что у девушки в артерии тромб, который необходимо удалить. Жители Иглино говорят, что были случаи, когда пациентам становилось только хуже в этой больнице.