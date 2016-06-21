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У ФК «Нижний Новгород» есть шансы на восстановление

21 июня 2016, 23:39
В ходе заседания круглого стола, посвященного проблемам футбола в Нижнем Новгороде 20 июня, стало известно, что футбольный клуб «Нижний Новгород» может быть восстановлен.

Newsnn.ru пишет, что было принято общее решение о направлении письма-просьбы в Нижегородскую администрацию о том, чтобы одобрить заявку на включение во вторую лигу Чемпионата России по футболу «Горожан».

Бывший арбитр FIFA Игорь Егоров сказал, что ФК обойдется в 20 млн рублей вместе с детско-юношеской спортшколой в 6 возрастных категориях.

Игорь Егоров заметил, что затеянная «футбольная пирамида» обвалилась из-за своей некомпетентности. А за последние годы в области, исключая Саров, не было построено ни одного стадиона.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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