У ФК «Нижний Новгород» есть шансы на восстановление

Newsnn.ru пишет, что было принято общее решение о направлении письма-просьбы в Нижегородскую администрацию о том, чтобы одобрить заявку на включение во вторую лигу Чемпионата России по футболу «Горожан».
Бывший арбитр FIFA Игорь Егоров сказал, что ФК обойдется в 20 млн рублей вместе с детско-юношеской спортшколой в 6 возрастных категориях.
Игорь Егоров заметил, что затеянная «футбольная пирамида» обвалилась из-за своей некомпетентности. А за последние годы в области, исключая Саров, не было построено ни одного стадиона.