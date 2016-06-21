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Утвержден план реконструкции кинотеатра "Россия" в Ростове

21 июня 2016, 06:56
Утвержден план реконструкции одного из старейших кинотеатров Ростова-на-Дону "Россия", расположенного в парке Горького в центре города, сообщил замглавы администрации города Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, план реконструкции вызывал множество разногласий.

Замглавы отметил, что в городе было проведено множество встреч и круглых столов по вопросам реконструкции.

"Проект реконструкции кинотеатра "Россия" утвержден", - рассказал Кузнецов, добавив, что окончательный проект был одобрен общественностью.

Открытый 5 ноября 1959 года кинотеатр стал первым на юге СССР панорамным кинотеатром. Тогда такие кинотеатры находились только  в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове. Они оборудовались большим изогнутым экраном с углом охвата до 170 градусов


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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