Утвержден план реконструкции кинотеатра "Россия" в Ростове

По словам Кузнецова, план реконструкции вызывал множество разногласий.
Замглавы отметил, что в городе было проведено множество встреч и круглых столов по вопросам реконструкции.
"Проект реконструкции кинотеатра "Россия" утвержден", - рассказал Кузнецов, добавив, что окончательный проект был одобрен общественностью.
Открытый 5 ноября 1959 года кинотеатр стал первым на юге СССР панорамным кинотеатром. Тогда такие кинотеатры находились только в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове. Они оборудовались большим изогнутым экраном с углом охвата до 170 градусов