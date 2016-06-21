Утвержден план реконструкции кинотеатра "Россия" в Ростове

Открытый 5 ноября 1959 года кинотеатр стал первым на юге СССР панорамным кинотеатром. Тогда такие кинотеатры находились только в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове. Они оборудовались большим изогнутым экраном с углом охвата до 170 градусов