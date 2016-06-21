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В Нижнем Новгороде на 7 пляжах показатели не соответствуют нормам

21 июня 2016, 23:52
В Нижнем Новгороде сотрудники Роспотребнадзора во время еженедельной проверки в нескольких зонах рекреации обнаружили, что показатели воды не соответствуют микробиологическим нормам.

По данным Newsnn.ru, в частности в ходе проверок были признаны опасными для купания следующие водоемы: Лунское, Парковое, Пестичное, Больничное и ПКиО II очереди. Также признаны опасными два пляжа, расположенных на водоеме Сортировочное. Всего по состоянию на сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода купаться и загорать сотрудники Роспотребнадзора разрешили на 40 пляжах.

Стоит помнить, что при купании, даже в разрешенных местах, следует соблюдать меры предосторожности. Ни в коем случае нельзя пить воду из реки и прополаскивать рот следует только бутилированной водой. Сырую воду пить запрещено, употреблять воду можно только после ее предварительного кипячения.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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