В Нижнем Новгороде на 7 пляжах показатели не соответствуют нормам

По данным Newsnn.ru, в частности в ходе проверок были признаны опасными для купания следующие водоемы: Лунское, Парковое, Пестичное, Больничное и ПКиО II очереди. Также признаны опасными два пляжа, расположенных на водоеме Сортировочное. Всего по состоянию на сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода купаться и загорать сотрудники Роспотребнадзора разрешили на 40 пляжах.