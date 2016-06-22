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ФАС обвинил ставропольский МФЦ в нелегальном предоставлении услуг

22 июня 2016, 03:05
Руководитель антимонопольной службы Ставропольского края Сергей Никитин заявил, что Ставропольское краевое управление сети многофункциональных центров (МФЦ) незаконно разместило в своих офисах точки по предоставлению юруслуг.

Интернет-издание Newstracker.ru со ссылкой на Сергея Никитина пишет, что на территории многих МФЦ стали работать юристы. Специалисты оказывают платные юридические услуги населению. Как утверждает глава ФАС, подобный бизнес на территории МФЦ противоречит антикоррупционному законодательству. Дело в том, что место для платных услуг юристов было предоставлено без проведения торгов.

Также Сергей Никитин отмечает, что юристы получают преимущества в обслуживании клиентов. И это также противоречит действующему антикоррупционному законодательству, отметил Никитин во время коллеги.

Теперь руководство Ставропольской ФАС планирует провести круглый стол, на который будут приглашены главы управления ФСБ, прокуратуру и Следственного комитета. Также на круглый стол будут приглашены представители МФЦ.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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