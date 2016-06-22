В скандальном списке офшоров оказались ростовчане

RostovGazeta приводит данные о связях жителей Дона с панамскими офшорами, полученные в электронной базе данных, созданной международным консорциумом журналистских расследований.
В документах панамских офшоров по адресу ул. Большая Садовая, 120, квартира 57 значится некий Игорь Бутов. В телефонном справочнике по этому адресу был найден Бутов В.И. На сайте СПАРК-Интерфакс обнаружено, что в данном здании зарегистрирован некий Бутов Игорь Всеволодич, занимавшийся оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
По второму адресу - 2 переулок дом 114А - в документах панамских офшоров зарегистрирован Рафаэль Синагулов, являющийся акционером ADMON GROUP LIMITED. Судя по информации поисковых систем в интернете, по данному адресу расположены две организации - Домостроительный союз и СоюзЖилЮгСтрой.
В тоже время, по данным СПАРК-Интерфакс, человек с аналогичным именем и фамилией - Синагулов Рафаэль Муфаилович является директором зарегистрированной в Ростове и занимающейся морскими грузоперевозками фирмы «Караван-Саплай». Этот же человек руководит федерацией спортивной борьбы города Ейска, а также возглавляет целый ряд зарегистрированных в Краснодарском крае фирм, которые занимаются грузоперевозками, оптовой торговлей, производством стройматериалов и строительством.
Указанные на сайтах ряда компаний, связанных с Синагуловым, телефоны оказались недоступны, а в компании «Строитель 21 века» сообщили, что директора на месте нет.
Третьим адресом в списке панамских офшоров стал дом 139 по улице Курганной с зарегистрированным здесь Вениамином Бурмистровым. По информации интернет-поисковиков, в данном здании расположено ООО «СТРОЙМОНТАЖ». В телефонном справочнике по данному адресу человека с такой фамилией нет. По данным СПАРК-Интерфакс, некий Вениамин Вениаминович Бурмистров является директором ряда компаний.
Среди этих компаний - микропредприятие ООО «ПРОЕКТ-3», занимающееся сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Уставный капитал компании 466 686 рублей, выручка от реализации - 4 миллиона рублей, имеет дочернюю компанию «Росстат». Бурмистров также является директором малого предприятия ООО «КЕЙС.РУ», занимающегося оптовой торговлей компьютерами и периферийными устройствами, с выручкой от реализации 360 миллионов рублей. Еще одна компания - ООО «ТП-КОНСАЛТИНГ», предоставляющее услуги по разработке программного обеспечения и консультирования в этой области. Кроме того, Бурмистров является совладельцем других предприятий, а также футбольного клуба «Нахаловка».
Получить комментарий Бурмистрова пока не удалось. Сотрудник ООО "КЕЙС.РУ" заявил, что начальника нет на месте.
Также в списке панамских офшоров указан дом 130/3 по улице Украинской с зарегистрированным там Петром Ходыкиным. Ходыкин Петр по данным документов панамских офшоров является акционером GrainexportLimited. Помимо него, указан еще один акционер Андрей Буторин, зарегистрированный по адресу Ленинский пр-кт дом 116/1-56 в городе Москва. Посредником в GrainexportLimited является BROOKLAND S. A. (Швейцария)
На сайте СПАРК-Интерфакс и в телефонной книге Ростова-на-Дону каких-либо сведений о жильцах ул. Украинской 130/3 и о людях с фамилией Ходыкин нет.
Следующий адрес в документах офшоров - ул. Чехова, дом 26, кв. 2, с зарегистрированным там Артемом Каном. В системе СПАРК-Интерфакс можно найти некоего Артема Кана, который был владельцем обанкротившегося ООО «Глобалтранс», занимавшегося грузовыми перевозками.
В доме 119 кв. 15 по улице Максима Горького числится Максим Иванов, являющийся бенефициарным владельцем ГЕМА ТРЕЙДИНГ ЛТД и BOREMA ЛТД. В системе СПАРК-Интерфакс в Ростовской области обнаружено 13 человек с аналогичными именем и фамилией, но разными отчествами. По указанному адресу значатся три компании, ни в одной из которых не значится имя Максима Иванова. По информации поисковых систем, в этом здании находится ООО «ЮРДЦ», ООО «Акцент», интернет-магазин авторской бижутерии. В телефонном справочнике по адресу ул. Горького, 119, кв. 15 значится Иванова В.А.
Последним адресом в списке офшорных компаний стал дом 13, кв. 10 на Нахичеванском переулке, с зарегистрированной там Чернак Светланой Валерьевной, которая является директором компании Octans Ltd. В системе СПАРК-Интерфакс людей с фамилией Чернак или зарегистрированных по указанному адресу не найдено. В телефонной книге Ростова по этому адресу указана некая Позднякова Л.Г.