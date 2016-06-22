В скандальном списке офшоров оказались ростовчане

В доме 119 кв. 15 по улице Максима Горького числится Максим Иванов, являющийся бенефициарным владельцем ГЕМА ТРЕЙДИНГ ЛТД и BOREMA ЛТД. В системе СПАРК-Интерфакс в Ростовской области обнаружено 13 человек с аналогичными именем и фамилией, но разными отчествами. По указанному адресу значатся три компании, ни в одной из которых не значится имя Максима Иванова. По информации поисковых систем, в этом здании находится ООО «ЮРДЦ», ООО «Акцент», интернет-магазин авторской бижутерии. В телефонном справочнике по адресу ул. Горького, 119, кв. 15 значится Иванова В.А.