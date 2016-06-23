Чиновник-кировградец был задержан при получении взятки

Как сообщает интернет-издание Tagilcity.ru, продавалась питьевая вода сомнительного качества, за что на руководство фирмы должен быть наложен штраф, а продукция изъята. Однако чиновник предложил отделаться взяткой и спасти тем самым репутацию фирмы. Соглашение между руководством сети аптек и сотрудником Роспотребнадзора было достигнута.
Встреча должна была пройти в Верхнем Тагиле, но вместо представителей аптек горе-чиновника ждали сотрудники ФСБ. Правонарушитель был задержан непосредственно при получении взятки. На сегодняшний день ведутся необходимые следственные мероприятия. Бывшему чиновнику грозит штраф до 2 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы.