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Чиновник-кировградец был задержан при получении взятки

23 июня 2016, 01:16
Главный специалист-эксперт одного из подразделений Роспотребнадзора Свердловской области проводил проверку одной из сети аптек. При проведении экспертизы были обнаружены нарушения санитарных норм.

Как сообщает интернет-издание Tagilcity.ru, продавалась питьевая вода сомнительного качества, за что на руководство фирмы должен быть наложен штраф, а продукция изъята. Однако чиновник предложил отделаться взяткой и спасти тем самым репутацию фирмы. Соглашение между руководством сети аптек и сотрудником Роспотребнадзора было достигнута.

Встреча должна была пройти в Верхнем Тагиле, но вместо представителей аптек горе-чиновника ждали сотрудники ФСБ. Правонарушитель был задержан непосредственно при получении взятки. На сегодняшний день ведутся необходимые следственные мероприятия. Бывшему чиновнику грозит штраф до 2 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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