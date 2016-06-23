Глава Башкирии на 14-ом месте в списке эффективных губернаторов России

По данным Mkset.ru, в 14-ый выпуск рейтинга были включены представители всех 85 регионов Российской Федерации. Второй президент республики Башкортостан не поменял своего места с предыдущего выпуска. Рустэм Закиевич Хамитов остаётся на 14-ой позиции и входит в число глав с «очень высоким рейтингом» (свыше 75 баллов). Всего списке три группы: помимо губернаторов с «очень высоким рейтингом», представлены главы регионов «с высоким рейтингом» и «средним рейтингом». В этом выпуске списка с рейтингом «ниже среднего» не было.