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Глава Башкирии на 14-ом месте в списке эффективных губернаторов России

23 июня 2016, 02:43
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в конце прошлой недели опубликовал на своём официальном сайте результаты исследования эффективности губернаторов.

По данным Mkset.ru, в 14-ый выпуск рейтинга были включены представители всех 85 регионов Российской Федерации. Второй президент республики Башкортостан не поменял своего места с предыдущего выпуска. Рустэм Закиевич Хамитов остаётся на 14-ой позиции и входит в число глав с «очень высоким рейтингом» (свыше 75 баллов). Всего списке три группы: помимо губернаторов с «очень высоким рейтингом», представлены главы регионов «с высоким рейтингом» и «средним рейтингом». В этом выпуске списка с рейтингом «ниже среднего» не было.

Первых три места в итогах исследования занимают представители Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Калужской области соответственно.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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