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Тагильчанин, обворовавший садовые кооперативы, задержан

23 июня 2016, 02:30
Задержанным оказался безработный тагильчанин в возрасте 37 лет. В 2013 году он вышел из мест лишения свободы. Арестованный уже привлекался к суду за подобные нарушения.

Tagilcity.ru напоминает, что в начале июня в полицию стали поступать заявления о кражах из садов, находящихся в разных кварталах Тагила. Все дела попадали под статью 158 части 3 УК РФ. Тагильчанин похищал ценные вещи, пока садовники находились на участках и двери их домов были открыты.

Одна из потенциальных жертв задержанного опознала его по фотороботу, составленному после одной из краж. Женщина узнала арестованного, так как случайно встретилась с ним в дверях своего дома. Мужчина сказал, что перепутал дома и удалился, оставив после себя беспорядок. Хотя у женщины не было ничего похищено, она насторожилась и обратилась в полицию.

Мужчину проверяют на причастие к подобным преступлениям. Ведутся работы по возврату ценных вещей собственникам.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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