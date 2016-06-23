Тагильчанин, обворовавший садовые кооперативы, задержан

Одна из потенциальных жертв задержанного опознала его по фотороботу, составленному после одной из краж. Женщина узнала арестованного, так как случайно встретилась с ним в дверях своего дома. Мужчина сказал, что перепутал дома и удалился, оставив после себя беспорядок. Хотя у женщины не было ничего похищено, она насторожилась и обратилась в полицию.