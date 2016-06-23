Тагильчанин, обворовавший садовые кооперативы, задержан

Tagilcity.ru напоминает, что в начале июня в полицию стали поступать заявления о кражах из садов, находящихся в разных кварталах Тагила. Все дела попадали под статью 158 части 3 УК РФ. Тагильчанин похищал ценные вещи, пока садовники находились на участках и двери их домов были открыты.
Одна из потенциальных жертв задержанного опознала его по фотороботу, составленному после одной из краж. Женщина узнала арестованного, так как случайно встретилась с ним в дверях своего дома. Мужчина сказал, что перепутал дома и удалился, оставив после себя беспорядок. Хотя у женщины не было ничего похищено, она насторожилась и обратилась в полицию.
Мужчину проверяют на причастие к подобным преступлениям. Ведутся работы по возврату ценных вещей собственникам.