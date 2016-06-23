В Нижегородской области 30% сотрудников стараются избежать работы летом

Как пишет Newsnn.ru, для того чтобы насладиться солнечной погодой, 40 % опрошенных ссылаются на плохое самочувствие, 37 % - на обстоятельства личного характера. Некоторые ссылаются на деловые встречи, автомобильные аварии или ремонт Моста.
24 % рабочих Новгорода отпрашиваются с работы пораньше. Половина из них уходит за 5-10 минут до окончания рабочего дня, почти 25 % уходят за 30 минут, 15% - за час, а 14% даже за 2 часа.
Кроме того, участились прогулы. 5% нижегородцев к сегодняшнему дню прогуляли один рабочий день, а 1% не появлялись на работе несколько дней подряд.
При всем этом более 70% работодателей отпускают своих сотрудников пораньше или дают отгулы.