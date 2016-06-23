rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижегородской области 30% сотрудников стараются избежать работы летом

23 июня 2016, 00:38
Многие говорят, что это связано с закрытием Молитовского моста на ремонт. 28 процентов рабочих Нижнего Новгорода увиливают от работы в летние дни, чтобы провести больше времени на свежем воздухе.

Как пишет Newsnn.ru, для того чтобы насладиться солнечной погодой, 40 % опрошенных ссылаются на плохое самочувствие, 37 % - на обстоятельства личного характера. Некоторые ссылаются на деловые встречи, автомобильные аварии или ремонт Моста.

24 % рабочих Новгорода отпрашиваются с работы пораньше. Половина из них уходит за 5-10 минут до окончания рабочего дня, почти 25 % уходят за 30 минут, 15% - за час, а 14% даже за 2 часа.

Кроме того, участились прогулы. 5% нижегородцев к сегодняшнему дню прогуляли один рабочий день, а 1% не появлялись на работе несколько дней подряд.

При всем этом более 70% работодателей отпускают своих сотрудников пораньше или дают отгулы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00