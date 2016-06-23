В Нижегородской области 30% сотрудников стараются избежать работы летом

Многие говорят, что это связано с закрытием Молитовского моста на ремонт. 28 процентов рабочих Нижнего Новгорода увиливают от работы в летние дни, чтобы провести больше времени на свежем воздухе.